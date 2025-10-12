Resultado Chontico Día último sorteo y ganador hoy domingo 12 de octubre de 2025

El Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más emblemáticos del Valle del Cauca, reconocido por unir la emoción de ganar con el orgullo de la identidad regional.

Inspirado en el chontaduro, fruto típico del suroccidente colombiano, este chance forma parte de la rutina diaria de miles de personas que, cada tarde, esperan el resultado con ilusión y esperanza. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador del Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 12 de octubre de 2025 es el 1211 - 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 1211

Dos últimas cifras: 11

Tres últimas cifras: 211

La quinta: 3

Horario del sorteo

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p.m., con transmisión en vivo. Gracias a su horario fijo, los jugadores pueden seguir el desarrollo del sorteo en tiempo real y conocer de inmediato los resultados.



Esta cita diaria se ha convertido en una tradición vallecaucana, donde emoción, suerte y esperanza se encuentran en cada jornada.



Modalidades de apuesta

Una de las claves del éxito del Chontico Día es su variedad de modalidades, que se adaptan a distintos estilos y estrategias de juego:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, tanto los jugadores frecuentes como los apostadores ocasionales encuentran en el Chontico una oportunidad para divertirse y probar su suerte.



Valor de las apuestas

El Chontico Día es un juego accesible y cercano, con apuestas que pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos. Su bajo costo y la posibilidad de elegir diferentes modalidades lo convierten en una opción ideal para quienes buscan emociones diarias sin invertir grandes sumas.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un proceso sencillo. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

De acuerdo con el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), los requisitos son los siguientes:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su sello vallecaucano, su accesibilidad y la emoción de los sorteos diarios, el Chontico Día continúa siendo una de las apuestas más queridas del suroccidente colombiano, llevando alegría, ilusión y esperanza a miles de hogares cada tarde.