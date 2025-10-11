Resultado Chontico Día último sorteo y ganador hoy sábado 11 de octubre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos y queridos del Valle del Cauca, reconocido por combinar la emoción de ganar con el orgullo por la identidad regional.

Inspirado en el chontaduro, fruta tradicional del suroccidente colombiano, este chance forma parte de la rutina diaria de miles de personas que cada tarde esperan los resultados con esperanza y entusiasmo.

Número ganador del Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 11 de octubre de 2025 es el 3683 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 3683

Dos últimas cifras: 83

Tres últimas cifras: 683

La quinta: 6

Horario del sorteo

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p.m., con transmisión en vivo, lo que permite seguir el sorteo en tiempo real y conocer los números ganadores al instante.



Esta cita diaria se ha convertido en una tradición vallecaucana, donde emoción, esperanza y suerte se mezclan en cada jornada.



Modalidades de apuesta

Una de las razones que explican la popularidad del Chontico Día es la variedad de modalidades de juego, que se adaptan a diferentes estilos y estrategias:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta flexibilidad permite que tanto los jugadores frecuentes como los apostadores ocasionales disfruten del juego a su manera.



Valor de las apuestas

El Chontico Día es un juego accesible para todos los bolsillos, con apuestas que pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos.

Esto lo convierte en una opción atractiva tanto para quienes buscan una dosis de diversión como para quienes siguen estrategias más constantes.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un proceso sencillo, pero requiere cumplir algunos pasos. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su sello vallecaucano, su fácil acceso y la emoción de los sorteos diarios, el Chontico Día sigue siendo una de las apuestas más tradicionales y queridas del suroccidente colombiano, llevando alegría e ilusión a miles de hogares cada tarde.