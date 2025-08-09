Resultado de la Lotería de Boyacá del 9 de agosto de 2025, ganador del premio mayor y secos

El pasado sábado 9 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 4584 de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia. Con más de un siglo de trayectoria, esta lotería no solo entrega premios millonarios semanalmente, sino que también juega un papel fundamental en la financiación del sistema de salud en Boyacá y otras regiones del país.

Premio Mayor de la Lotería de Boyacá

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 9 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!



Premios secos: más opciones para ganar

Además del premio mayor, el sorteo ofreció una variada gama de premios secos, cuyos montos oscilan entre los $10 millones y los $1.000 millones. Esto aumenta las posibilidades para los jugadores, quienes deben revisar con detenimiento sus billetes, ya que las oportunidades de resultar ganadores son numerosas.



¿Cuándo y dónde ver el sorteo?

Los sorteos de la Lotería de Boyacá se realizan cada sábado a las 10:42 p. m. Los resultados pueden seguirse en vivo a través del Canal Trece o mediante la página oficial de Facebook de Telesantiago, permitiendo a los interesados conocer los ganadores en tiempo real.



Reclamar los premios: pasos a seguir

El procedimiento para reclamar los premios varía según el valor obtenido:



Premios superiores a $10 millones: Deben ser cobrados directamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en Tunja (Calle 19 No. 9-35, Piso 3). En caso de no poder acudir personalmente, los ganadores pueden solicitar orientación en distribuidores autorizados.

Deben ser cobrados directamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en Tunja (Calle 19 No. 9-35, Piso 3). En caso de no poder acudir personalmente, los ganadores pueden solicitar orientación en distribuidores autorizados. Premios de $10 millones o menos: Se pueden reclamar en puntos de venta oficiales, casas de distribución autorizadas o a través de la página web oficial de la Lotería.

¿Cómo participar en la Lotería de Boyacá?

Participar es sencillo y está al alcance de todos. Existen dos modalidades para adquirir los billetes:

