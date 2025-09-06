Resultado de Lotería de Boyacá del 6 de septiembre de 2025, ganador del premio mayor y secos

La Lotería de Boyacá llevó a cabo su sorteo número 4588, organizado por el gobierno del departamento de Boyacá, con el propósito de recaudar fondos que se destinan directamente a la salud de los boyacenses y de todos los colombianos.

Si adquirió un billete para este sorteo, es importante revisarlo con cuidado, pues además del premio mayor se entregaron numerosos secos. Esta lotería, reconocida como una de las más tradicionales del país, tiene una trayectoria que inició en 1923 y hoy sigue siendo una de las preferidas por los apostadores.

Premio Mayor de la Lotería de Boyacá

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 6 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!

Quienes tengan dudas sobre impuestos, tiempos de cobro o detalles del proceso pueden comunicarse a través de la línea de WhatsApp 3158727559, donde recibirán asesoría directa.



Ganadores de los secos de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor, el sorteo entregó decenas de secos. Aquí puede consultar la lista completa y verificar si su número resultó favorecido:

Recuerde que los sorteos de la Lotería de Boyacá se realizan todos los sábados a las 10:42 p. m., y pueden seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página de Facebook de Telesantiago.



Qué hacer si gana la Lotería de Boyacá

Premio mayor o superiores a $10 millones: se reclaman exclusivamente en las oficinas principales de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N° 9-35, Piso 3, Tunja (Boyacá).

se reclaman exclusivamente en las oficinas principales de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N° 9-35, Piso 3, Tunja (Boyacá). Ganadores fuera de Tunja: pueden dirigirse a oficinas de distribución o puntos de venta autorizados para recibir orientación.

pueden dirigirse a oficinas de distribución o puntos de venta autorizados para recibir orientación. Premios menores a $10 millones: pueden cobrarse en puntos de venta autorizados, distribuidores oficiales o a través de la página oficial de la lotería.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar en este sorteo es sencillo y existen dos formas principales:



Billete físico: disponible en vendedores autorizados en la calle, corresponsales bancarios (como Bancolombia), puntos de chance (Paga Todo, Gana, Giramos), máquinas LottiRed, Sipaga y otros puntos oficiales.

disponible en vendedores autorizados en la calle, corresponsales bancarios (como Bancolombia), puntos de chance (Paga Todo, Gana, Giramos), máquinas LottiRed, Sipaga y otros puntos oficiales. Compra en línea: a través de plataformas digitales autorizadas.

El jugador puede optar por comprar un billete completo o una fracción (generalmente se divide en cuatro). Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.

Es importante conservar el billete en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que es el único documento válido para reclamar el premio.