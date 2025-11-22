Resultado de Lotería de Boyacá del sábado 22 de noviembre: ganador del premio mayor y secos

La Lotería de Boyacá de este 22 de noviembre de 2025 llevó a cabo su sorteo número 4599, una jornada que, como es habitual, estuvo liderada por el Gobierno del departamento de Boyacá y que continúa aportando recursos fundamentales para la salud de los boyacenses y de los colombianos.

Quienes participaron en este sorteo deben revisar con atención su billete, pues además del premio mayor, se entregaron decenas de premios secos. La Lotería de Boyacá es uno de los juegos de azar más tradicionales del país, con una trayectoria que inició en 1923 y que hoy mantiene su relevancia entre los apostadores.

Número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 22 de noviembre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 22 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $17.000 millones!

Para resolver inquietudes relacionadas con el cobro de premios, tiempos, impuestos a asumir o dudas sobre el impuesto de ganancia ocasional especialmente en premios en especie, los participantes pueden comunicarse a la línea de WhatsApp 3158727559.



Ganadores de los secos de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 22 de noviembre de 2025

A continuación se presentan todos los secos que cayeron en este sorteo, para que cada jugador verifique su billete y confirme si resultó ganador:



(En minutos)

El sorteo se realiza todos los sábados a las 22:42 hora local y puede verse en vivo a través del Canal Trece, así como en la página de Facebook de Telesantiago, donde se transmite en directo.



Qué hago si gano la Lotería de Boyacá

Quienes resulten ganadores del premio mayor o de un premio superior a los 10 millones de pesos deberán reclamarlo, sin excepción, en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N.° 9-35, Piso 3, en la ciudad de Tunja, Boyacá.

Si el ganador reside fuera de Tunja, puede acercarse a las oficinas de distribución o a los puntos de venta autorizados, donde recibirá asesoría sobre el proceso. En caso de que el premio sea menor a 10.000.000 de pesos, este podrá cobrarse en los puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través de la página oficial de la Lotería.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es sencillo y puede hacerse de dos formas: mediante el método tradicional con billete físico o a través de plataformas en línea.

Los jugadores pueden adquirir un billete completo o una fracción —generalmente un billete se divide en cuatro fracciones— a través de:



Vendedores autorizados: personas identificadas que comercializan los billetes en diferentes zonas.

Puntos de venta autorizados: corresponsales bancarios como Bancolombia, puntos de chance como Paga Todo, Gana o Giramos, además de máquinas LottiRed, máquinas Sipaga y otros canales oficiales.

Es importante verificar que el billete no tenga tachaduras ni enmendaduras y que corresponda a la fecha correcta del sorteo. Cada billete contiene un número de 4 cifras y una serie de 3 dígitos.

Conservar el billete en buen estado es fundamental, ya que es el único documento válido para reclamar cualquier premio.