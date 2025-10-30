Resultado de MiLoto, último sorteo hoy jueves 30 de octubre 2025

En el sorteo número 424 de MiLoto, realizado el jueves, 30 de octubre de 2025, miles de apostadores recibieron un dinero extra al acertar algunos números. Vale enfatizar que el acumulado era de 700 millones de pesos.

Los números ganadores en esta ocasión fueron: (en minutos).



¿Cómo jugar MiLoto?

MiLoto se juega los lunes, martes, jueves y viernes, y tiene un precio de $4.000, incluido el IVA. El premio inicia con $120 millones de pesos y se irá acumulando en cada sorteo si no hay un ganador y se podrá ver entre 11:00 y 11:15 de la noche.

En MiLoto el jugador podrá escoger cinco (5) números del 1 al 39, sin repetir, y participará con esta secuencia por el acumulado. Además podrá ganar el premio mayor acertando las balotas en cualquier orden. MiLoto se podrá jugar de forma manual o automática y en el mismo tiquete y se podrá hacer hasta cinco (5) apuestas.

