Resultado del Baloto de este sábado 22 de enero de 2022

Este sábado, 22 de enero de 2022, se llevó a cabo el sorteo de Baloto 2157, con un acumulado de 19.300 millones de pesos. Asimismo, se jugó el Baloto Revancha que tiene un premio total de 1.300 millones de pesos.

Estos son los resultados del sorteo realizado este 22 de enero de 2022:

Publicidad



Resultado del Baloto

13 30 27 01 05 Súper Balota 07

Publicidad



Resultado del Baloto Revancha

35 12 14 40 38 Súper Balota 01

Publicidad



Estos son los resultados del chance del 22 de enero de 2022:

Dorado mañana: 4014

Dorado Tarde: 2367

Dorado noche: 7213

Culona: 1738

Astro sol: 3153Leo

Astro Luna: 6166Virgo

Pijao de oro: 1246

Paisita día: 2780

Paisita noche: 8200

Chontico día: 3182

Chontico noche: 4311

Cafeterito tarde: 2835

Cafeterito noche: 0270

Sinuano día: 0352

Sinuano noche: 4192

Cash three día: 912

Cash three noche: 689

Play four día: 0085

Play four noche: 3649

Saman día: 8440

Caribeña día: 1605

Caribeña noche: 0589

Motilón Tarde: 4792

Motilón Noche: 4398

Paisa Lotto: 5275

Fantástica día: 7558

Fantástica Noche: 5477

Antioqueñita Día: 9573

Antioqueñita Tarde: 5740

Culona noche: 5054