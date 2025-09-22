Resultado Dorado Mañana lunes 22 de septiembre de 2025

El Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia. Su popularidad radica en la facilidad de participación, la amplia red de puntos de venta y la variedad de modalidades que ofrece a los jugadores.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, lunes 22 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 22 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Cada mañana, miles de personas apuestan con la esperanza de obtener premios en efectivo. Desde 2025, este sorteo incorporó una quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar y hace que los premios resulten aún más atractivos para los apostadores.



Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana brinda diferentes opciones que se ajustan a todo tipo de presupuestos y estilos de juego. Las ganancias dependen del valor apostado y se entregan de la siguiente forma por cada peso jugado:



Cuatro cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

Cuatro cifras combinado: 208 veces la apuesta.

Tres últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

Tres últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

Dos últimas cifras (pata): 50 veces la apuesta.

Última cifra (uña): 5 veces la apuesta.

Gracias a estas modalidades, los jugadores pueden elegir la alternativa que más se acomode a sus preferencias, lo que aumenta las probabilidades de llevarse un premio.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m. Es importante tener en cuenta que no hay sorteo los domingos ni en días festivos, por lo que se recomienda organizar las apuestas con tiempo.



Cómo reclamar los premios

Según información de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse directamente en los puntos de venta autorizados. Para reclamar el dinero, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:

