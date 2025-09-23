Resultado Dorado Mañana martes 23 de septiembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia. Su éxito se debe a la facilidad para participar, la amplia cobertura en puntos de venta y la diversidad de modalidades que ofrece a los apostadores.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, martes 23 de septiembre

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 23 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Cada mañana, miles de jugadores ponen a prueba su suerte con la ilusión de ganar atractivos premios en efectivo. Desde 2025, este sorteo añadió una quinta balota, un número adicional que aumentó las posibilidades de acierto y volvió los premios mucho más llamativos.



Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana ofrece diferentes alternativas para todo tipo de presupuestos. Los premios dependen del valor jugado y se entregan de la siguiente manera por cada peso apostado:



Cuatro cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

Cuatro cifras combinado: 208 veces la apuesta.

Tres últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

Tres últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

Dos últimas cifras (pata): 50 veces la apuesta.

Última cifra (uña): 5 veces la apuesta.

Estas opciones permiten a los jugadores escoger la modalidad que mejor se adapte a sus preferencias, ampliando las oportunidades de llevarse un premio.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m.. Es importante recordar que no se llevan a cabo sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que se recomienda planear las apuestas con anticipación.



Cómo reclamar los premios

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos de venta autorizados. Para realizar el cobro, los ganadores deben cumplir con estos requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el proceso.

De esta manera, El Dorado Mañana continúa siendo una de las opciones favoritas para quienes buscan probar su suerte en el chance en Colombia.