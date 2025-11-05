Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025

El Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más reconocidos y apreciados en Colombia. Su éxito radica en una fórmula efectiva que combina emoción, transparencia y la posibilidad de convertir una pequeña apuesta en un premio significativo.

Cada día, miles de jugadores en todo el país participan con ilusión, buscando empezar la mañana con buena energía y la esperanza de un golpe de suerte.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 5 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y premios del Dorado Mañana

Uno de los principales atractivos de este sorteo es su amplia variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse a los gustos y presupuestos de diferentes tipos de apostadores. Cada modalidad ofrece niveles distintos de ganancia, lo que hace que cada sorteo sea una experiencia única y emocionante.

Las modalidades disponibles son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Gracias a esta diversidad, el Dorado Mañana se mantiene como una de las opciones favoritas tanto para quienes buscan grandes premios como para aquellos que disfrutan del simple acto de tentar la suerte.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país.

Los domingos y días festivos no hay sorteo.

Este horario matutino ha convertido al juego en una tradición diaria para muchos colombianos, que inician su jornada con optimismo y la ilusión de obtener un premio.



Cómo reclamar un premio

Según la información oficial de Paga Todo, reclamar un premio del Dorado Mañana es un proceso sencillo, rápido y seguro.



Los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse directamente en los puntos de venta autorizados.

El ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su equilibrio entre tradición, confianza e innovación, el Dorado Mañana sigue siendo un referente en los juegos de azar en Colombia, ofreciendo a sus jugadores la posibilidad de soñar y ganar cada mañana.