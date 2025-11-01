Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy sábado 1 de noviembre de 2025

El Dorado Mañana sigue siendo uno de los juegos de azar más queridos y confiables de Colombia. Su éxito radica en una fórmula simple pero efectiva: emoción, transparencia y la posibilidad de convertir una pequeña apuesta en un gran premio.

Cada mañana, miles de jugadores en todo el país participan con la ilusión de iniciar el día con buena fortuna y optimismo. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 1 de noviembre de 2025 es el 3486 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 3486

Dos últimas cifras: 86

Tres últimas cifras: 486

La quinta: 1

Modalidades y premios del Dorado Mañana

Uno de los grandes atractivos del Dorado Mañana es su diversidad de modalidades de juego, diseñadas para ajustarse a diferentes estilos y presupuestos. Cada forma de apostar ofrece distintos niveles de ganancia, haciendo que cada sorteo sea una experiencia llena de emoción.



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Gracias a esta variedad, el Dorado Mañana se ha convertido en una opción ideal tanto para quienes buscan grandes premios como para los que disfrutan del simple placer de jugar.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país. No hay sorteos los domingos ni los días festivos. Su horario matutino lo ha convertido en una tradición diaria para quienes desean comenzar la jornada con buena energía y la esperanza de un golpe de suerte.



Cómo reclamar un premio

Cobrar un premio del Dorado Mañana es un proceso fácil, rápido y seguro, según la información oficial de Paga Todo. Los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en los puntos de venta autorizados. Para hacerlo, el ganador debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su combinación de tradición, confianza e innovación, el Dorado Mañana sigue siendo un referente entre los juegos de azar en Colombia. Cada sorteo es una nueva oportunidad para soñar, ganar y empezar el día con la mejor energía.