Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy viernes 14 de noviembre de 2025

El Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables en Colombia, gracias a su combinación de emoción, transparencia y atractivas oportunidades de ganar.

Cada mañana, miles de jugadores en todo el país siguen el sorteo con la ilusión de acertar el número ganador y comenzar el día con un cambio de suerte. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado de El Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 14 de noviembre de 2025 es el 3296 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 3296

Dos últimas cifras: 96

Tres últimas cifras: 296

La quinta: 8

Modalidades y premios de El Dorado Mañana

Una de las grandes fortalezas de este sorteo es su variedad de modalidades, diseñadas para ajustarse a diferentes estilos de juego y niveles de riesgo. Estas son las principales opciones y sus pagos:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Gracias a esta gama de posibilidades, tanto jugadores experimentados como principiantes encuentran en El Dorado Mañana un sorteo accesible, emocionante y lleno de expectativa.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado: 11:00 a.m., con transmisión en vivo. No se llevan a cabo sorteos los domingos ni los días festivos.



Su horario matutino lo ha convertido en una tradición para quienes inician la jornada con optimismo y la esperanza de ganar.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio de El Dorado Mañana es un proceso rápido y seguro. Según la información de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados. Para realizar el proceso, el ganador debe presentar:



Ser mayor de edad.

Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, con el reverso diligenciado.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Respaldado por años de confianza, innovación y transparencia, El Dorado Mañana continúa siendo uno de los sorteos de chance más importantes de Colombia. Cada día ofrece una nueva oportunidad para soñar, apostar y ganar, haciendo parte de la rutina y la ilusión de miles de jugadores en todo el país.