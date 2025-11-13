Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy jueves 13 de noviembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables en Colombia. Su éxito se debe a una combinación perfecta de emoción, transparencia y atractivas oportunidades de ganar, lo que lo ha convertido en el favorito de miles de apostadores en todo el país.

Cada mañana, numerosos colombianos comienzan el día con la ilusión de acertar el número ganador y cambiar su destino. Este sorteo ofrece diferentes modalidades de participación, adaptadas a todo tipo de presupuestos, garantizando diversión y emoción para cada jugador. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador de El Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 13 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y premios de El Dorado Mañana

El Dorado Mañana destaca por su variedad de modalidades, que permiten elegir la forma de apostar según el nivel de riesgo y las expectativas de ganancia. Estas son las principales opciones:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Gracias a esta amplia gama de posibilidades, tanto los jugadores experimentados como los principiantes pueden disfrutar de una experiencia accesible, entretenida y llena de expectativa.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país.

No se efectúan sorteos los domingos ni los días festivos.



Su horario matutino ha convertido a este juego en una tradición para muchos colombianos, quienes comienzan la jornada con optimismo y la esperanza de ganar.



Cómo reclamar un premio de El Dorado Mañana

Reclamar un premio es un proceso sencillo y seguro. Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en los puntos de venta autorizados. Para hacerlo, el jugador debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Una tradición que sigue creciendo

Con una trayectoria respaldada por la confianza, la innovación y la transparencia, El Dorado Mañana continúa fortaleciendo su posición como uno de los sorteos de chance más importantes del país. Cada día ofrece una nueva oportunidad para soñar, apostar y ganar, consolidándose como parte de la rutina y la ilusión de miles de colombianos.