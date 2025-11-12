Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares y confiables en Colombia. Su éxito radica en la combinación de emoción, transparencia y atractivas oportunidades de ganar, factores que lo han convertido en la opción favorita de miles de apostadores en todo el país.

Cada mañana, numerosos colombianos inician el día con la esperanza de acertar el número ganador y transformar su suerte. Este sorteo ofrece diversas modalidades de participación que se ajustan a distintos presupuestos y estilos de juego, garantizando diversión y emoción para todos los jugadores.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 12 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y premios de El Dorado Mañana

El atractivo principal de El Dorado Mañana es su amplia variedad de modalidades, que permiten a cada participante elegir cómo desea apostar según su nivel de riesgo y expectativa de ganancia. Estas son las opciones más destacadas:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Gracias a esta gama de posibilidades, tanto los jugadores experimentados como los principiantes pueden encontrar una forma accesible y entretenida de participar, haciendo de cada jornada una experiencia llena de expectativa.



Horario del sorteo El Dorado Mañana

El sorteo de El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país. No se llevan a cabo sorteos los domingos ni los días festivos.

Su horario matutino ha convertido este juego en una tradición diaria, donde muchos colombianos comienzan el día con optimismo y la ilusión de ganar.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

El proceso para reclamar los premios de El Dorado Mañana es ágil, seguro y confiable. Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse en los puntos de venta autorizados.

Para hacer efectivo el cobro, se deben cumplir los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con una trayectoria basada en la confianza, la innovación y la tradición, El Dorado Mañana continúa posicionándose como un referente del chance en Colombia, brindando cada día una nueva oportunidad para soñar, apostar y ganar.