Resultado Dorado Tarde último sorteo hoy, jueves 6 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares y confiables de Colombia.

Su éxito radica en la transparencia de sus sorteos, el respaldo legal que lo respalda y la emoción que despierta entre los apostadores, quienes esperan con ilusión cada resultado, soñando con convertir sus números en grandes premios. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Dorado Tarde

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 6 de noviembre de 2025 es el 2154 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 2154

Dos últimas cifras: 54

Tres últimas cifras: 154

La quinta: 6

Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde ofrece diversas modalidades diseñadas para adaptarse a diferentes presupuestos y estilos de apuesta. Esto permite que cada jugador viva la emoción del azar a su manera y aumente sus probabilidades de ganar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplió las oportunidades de premio y añadió mayor emoción a cada jugada. Gracias a este cambio, El Dorado Tarde se posicionó como uno de los juegos más dinámicos e innovadores del país.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional.



Es importante recordar que no se realizan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que los apostadores deben planificar sus jugadas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio de El Dorado Tarde es un proceso rápido, seguro y sencillo.

Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados.

Para ello, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con una combinación de tradición, confianza e innovación, El Dorado Tarde continúa siendo uno de los principales referentes del chance en Colombia, llevando emoción y esperanza a miles de jugadores que, día a día, sueñan con alcanzar la suerte dorada.