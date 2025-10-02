Resultado Dorado Tarde último sorteo jueves 2 de octubre de 2025

El Dorado Tarde se ha convertido en uno de los chances más reconocidos en Colombia gracias a la confianza que genera entre los jugadores.

Su éxito está respaldado por la legalidad del sorteo, la transparencia en cada jugada y una amplia red de puntos autorizados que garantizan seguridad a miles de apostadores en el país. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 2 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde ofrece diferentes opciones de apuesta que se adaptan a distintos presupuestos, con pagos atractivos según la modalidad elegida:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, este sorteo incorporó la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar y hace que cada jornada sea aún más emocionante para los apostadores.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m.. No se realizan sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que los participantes deben planificar sus apuestas con antelación.



Cómo reclamar un premio

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, documento válido para el proceso.

Con su transparencia, variedad de apuestas y premios llamativos, el Dorado Tarde se mantiene como una de las opciones preferidas por quienes buscan probar su suerte en Colombia.