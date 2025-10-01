Resultado Dorado Tarde, último sorteo miércoles 1 de octubre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares y confiables del país. Su éxito está respaldado por la transparencia de cada jugada, la legalidad de su operación y una amplia red de puntos autorizados que ofrecen seguridad y confianza a miles de apostadores en Colombia.
Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 1 de octubre de 2025
El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles, 1 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
Modalidades de juego y premios
Este sorteo ofrece varias modalidades de apuesta que se ajustan a distintos presupuestos, con pagos atractivos según el tipo de acierto:
- 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
- 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.
- 3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.
- 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.
- 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.
Desde 2025, El Dorado Tarde innovó con la inclusión de una quinta balota. Este número adicional amplía las posibilidades de ganar premios más altos al combinarse con las cifras principales, lo que hace que cada jugada sea más emocionante y dinámica.
Horario del sorteo
El sorteo de El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. No se lleva a cabo los domingos ni en días festivos, por lo que los jugadores deben planear sus apuestas con anticipación.
Cómo reclamar un premio
De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mayor de edad.
- Presentar el tiquete original en buen estado, con el reverso diligenciado.
- Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el proceso.