Resultado Dorado Tarde último sorteo miércoles 8 de octubre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los chances más reconocidos y confiables de Colombia. Su éxito radica en la transparencia de sus sorteos, la legalidad con la que opera y su amplia red de puntos autorizados que ofrecen seguridad y confianza a miles de apostadores en todo el país.

Cada sábado a las 5:30 p. m., los seguidores de este popular juego esperan con entusiasmo los resultados, convirtiendo esta cita en una verdadera tradición para quienes disfrutan de la emoción de probar suerte y ganar grandes premios.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 8 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 8 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde destaca por la variedad de modalidades de apuesta que ofrece, pensadas para diferentes presupuestos y con pagos altamente atractivos que aumentan las posibilidades de ganar. Estas son sus principales opciones:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incluye una quinta balota, un número adicional que amplía las oportunidades de ganar y añade un toque extra de emoción a cada jornada.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. No se llevan a cabo sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse únicamente en los puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:

