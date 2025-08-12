Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 12 de agosto de 2025

La suerte volvió a sonreír a un afortunado en el sorteo número 3114 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, realizado el martes 12 de agosto de 2025. Con un premio mayor de $8.000 millones, este sorteo se convirtió en una oportunidad única para transformar vidas.

Premio mayor del sorteo 3114

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes 12 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $7.000 millones!



Resultados destacados – Premios secos

Además del premio principal, la Lotería entregó múltiples premios secos con sumas que también alegraron la noche de muchos jugadores:



¿Cómo y dónde ver el sorteo?

Los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja se realizan todos los martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m. y se transmiten en vivo por Canal Uno. También se pueden consultar a través de:



Sitio web oficial

Redes sociales oficiales

Línea telefónica: (1) 3115432 opción 0 o extensión 100

¿Cómo verificar si su billete es ganador?

Compare el número y la serie de su billete con los resultados publicados oficialmente. Recuerde que dispone de 30 días calendario para reclamar su premio, según el Decreto 2975 de 2004.

¿Dónde reclamar los premios?

Premio mayor: Únicamente en la sede principal en Bogotá:

Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.

Únicamente en la sede principal en Bogotá: Avenida Carrera 68 No. 68 B-31. Premios secos: En puntos autorizados o en la sede principal.

Documentos requeridos:



Billete o fracción original sin alteraciones.

Cédula de ciudadanía vigente.

Impuestos aplicables al premio mayor

Si resulta ganador del premio mayor, tenga en cuenta las deducciones:



Impuesto a ganadores (17 %): Aproximadamente $1.190 millones.

Aproximadamente $1.190 millones. Retención en la fuente: 20 % sobre la base gravable definida por la DIAN.

El monto neto estimado a recibir sería de alrededor de $4.648 millones.



Consulte siempre fuentes oficiales

Para evitar fraudes o información errónea, confirme los resultados únicamente en los canales oficiales de la Lotería de la Cruz Roja. Un minuto de verificación puede significar la diferencia entre una simple ilusión y una verdadera fortuna.