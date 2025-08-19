Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 19 de agosto de 2025

La fortuna volvió a sonreír en el sorteo número 3115 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, realizado el martes 19 de agosto de 2025. Con un premio mayor de $7.000 millones, este juego de azar reafirmó su promesa de cambiar la vida de los afortunados ganadores.

Premio mayor del sorteo 3115

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes 19 de agosto es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $7.000 millones!



Premios secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio principal, la Lotería entregó múltiples premios secos, que llevaron alegría y emoción a varios jugadores:



¿Cómo ver los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja?

Los sorteos se realizan todos los martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m. y se transmiten en vivo por Canal Uno. También se pueden consultar a través de:



Página web oficial de la Lotería.

Redes sociales oficiales.

Línea telefónica: (1) 3115432, opción 0 o extensión 100.

Pasos para verificar si su billete es ganador

Compare el número y la serie de su billete con los resultados oficiales. Recuerde que tiene 30 días calendario para reclamar el premio, según el Decreto 2975 de 2004.

¿Dónde reclamar los premios?

Premio mayor: Únicamente en la sede principal en Bogotá, ubicada en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.

Únicamente en la sede principal en Bogotá, ubicada en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31. Premios secos: En puntos autorizados o en la sede principal.

Documentos requeridos:

Billete o fracción original en buen estado.

Cédula de ciudadanía vigente.

Impuestos aplicables al premio mayor

El ganador del premio principal debe tener en cuenta las deducciones establecidas por ley:



Impuesto a ganadores (17 %): Aproximadamente $1.190 millones.

Aproximadamente $1.190 millones. Retención en la fuente (20 %): Según la base gravable definida por la DIAN.

En total, el monto neto estimado a recibir sería cercano a $4.648 millones.



Verifique siempre en canales oficiales

La Lotería de la Cruz Roja recuerda que la forma más segura de confirmar resultados es a través de sus canales oficiales. Un minuto de verificación puede marcar la diferencia entre una ilusión y una verdadera fortuna.