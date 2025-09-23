Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 23 de septiembre de 2025

La fortuna volvió a sonreír en el sorteo número 3120 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, realizado el martes 23 de septiembre de 2025. Con un premio mayor de $7.000 millones, este tradicional juego de azar reafirma su promesa de cambiar la vida de los ganadores.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes 23 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $7.000 millones!



Premios Secos

Además del premio principal, la Lotería repartió múltiples premios secos en todo el país:



Cómo Consultar los Resultados

Los números oficiales se publican cada martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m. a través de Canal Uno, la página web de la Lotería de la Cruz Roja, sus redes sociales y la línea (1) 3115432 (opción 0 o extensión 100).



Verificación del Billete

Compare el número y la serie de su billete con los resultados oficiales. Recuerde que cuenta con 30 días calendario para reclamar su premio, según el Decreto 2975 de 2004.

Reclamo de Premios

Premio mayor: sede principal en Bogotá, Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.

sede principal en Bogotá, Avenida Carrera 68 No. 68 B-31. Premios secos: puntos de venta autorizados o la sede principal.

puntos de venta autorizados o la sede principal. Documentos: billete o fracción original en buen estado y cédula de ciudadanía vigente.

Deducciones de Ley

El ganador del premio mayor debe tener en cuenta:



Impuesto a ganadores (17 %) : aprox. $1.190 millones.

: aprox. $1.190 millones. Retención en la fuente (20 %): según la base gravable de la DIAN.

El monto neto estimado a recibir será de alrededor de $4.648 millones.

La Lotería de la Cruz Roja recuerda que solo sus canales oficiales garantizan la información verídica. Un minuto de verificación puede ser la diferencia entre un simple sueño y una verdadera fortuna.