Resultado Lotería del Tolima del lunes 20 de octubre de 2025

La emoción volvió a sentirse en todo el país con la realización del sorteo número 4140 de la Lotería del Tolima, efectuado la noche del lunes, 20 de octubre de 2025. Este tradicional juego de azar continúa siendo uno de los favoritos de los colombianos cada inicio de semana, gracias a sus atractivos premios, su transparencia y la confianza que ha construido a lo largo de los años.

Premio Mayor de la Lotería del Tolima

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima de este lunes 20 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $3.000 millones!



Premios Secos

Además del gran premio, el sorteo distribuyó decenas de premios secos en diversas categorías, ofreciendo múltiples oportunidades para ganar. Esta amplia variedad de premios es una de las razones por las que la Lotería del Tolima sigue siendo tan esperada cada semana.



Cómo reclamar los premios

La Lotería del Tolima cuenta con un proceso claro para el cobro de los premios:



Premios menores a $5 millones: el ganador debe firmar el reverso del billete y presentar una copia de su cédula.

el ganador debe firmar el reverso del billete y presentar una copia de su cédula. Premios mayores a $5 millones: se debe presentar el billete original, copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos. El pago se realiza únicamente por transferencia electrónica.

se debe presentar el billete original, copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos. El pago se realiza únicamente por transferencia electrónica. Premios menores o aproximaciones: pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia donde se adquirió el billete.

Los pagos se efectúan en las oficinas de la Lotería del Tolima o en agencias autorizadas, tanto para billetes físicos como digitales.



Horario y transmisión del sorteo

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 p. m.. Si el lunes es festivo, el sorteo se traslada al martes a la misma hora.

Los resultados pueden seguirse en vivo por el canal P&C de Ibagué o a través de la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima, donde miles de jugadores esperan conocer si la suerte estuvo de su lado.

Cada sorteo de la Lotería del Tolima representa una nueva oportunidad para cumplir sueños y transformar vidas. Su prestigio, historia y atractivos premios la mantienen como una de las loterías más queridas y esperadas en Colombia.