Resultado Lotería del Tolima del lunes 8 de septiembre de 2025

La emoción volvió a sentirse en todo el país con el más reciente sorteo de la Lotería del Tolima, realizado la noche del lunes 8 de septiembre de 2025. En su edición número 4134, este tradicional juego de azar entregó un premio mayor de $3.500 millones, consolidándose como uno de los sorteos más esperados por los colombianos semana tras semana.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima de este lunes 8 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $3.000 millones!



Premios Secos

Además del millonario premio principal, la Lotería del Tolima repartió decenas de premios secos, alegrando a cientos de jugadores en distintas regiones del país. Entre los más destacados se encuentran:



¿Cómo reclamar los premios?

El proceso de cobro depende del monto ganado:



Premios menores a $5 millones: diligenciar los datos en el reverso del billete y presentar copia de la cédula.

diligenciar los datos en el reverso del billete y presentar copia de la cédula. Premios mayores a $5 millones : se debe presentar el billete original, copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos. El pago se realiza únicamente por transferencia electrónica.

: se debe presentar el billete original, copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos. El pago se realiza únicamente por transferencia electrónica. Premios menores o aproximaciones: se reclaman directamente con el lotero o en la agencia donde fue adquirido el billete.

Los pagos pueden hacerse en las oficinas de la Lotería del Tolima o en las agencias distribuidoras oficiales, tanto para billetes físicos como digitales.



Horarios y transmisión del sorteo

La Lotería del Tolima juega todos los lunes a las 10:30 p.m.. En caso de que el lunes sea festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario.

Los resultados pueden verse en vivo a través del canal P&C de Ibagué y en la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima.

