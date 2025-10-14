Resultado Lotería del Tolima del martes 14 de octubre de 2025

La emoción volvió a encenderse en todo el país con la realización del sorteo número 4140 de la Lotería del Tolima, llevado a cabo la noche del martes 14 de octubre de 2025. Este tradicional juego de azar se mantiene como uno de los favoritos de los colombianos cada inicio de semana, gracias a sus atractivos premios y a una historia que respalda su credibilidad y popularidad.

Premio Mayor de la Lotería del Tolima

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima de este martes 14 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $3.000 millones!



Principales premios secos

Además del gran premio, el sorteo distribuyó decenas de premios secos en diferentes categorías, brindando múltiples oportunidades para que los participantes resultaran ganadores. Esta característica es una de las razones por las que la Lotería del Tolima sigue siendo tan esperada cada lunes.



Cómo reclamar los premios

La Lotería del Tolima ha establecido un proceso claro y sencillo para reclamar los premios, que depende del monto obtenido:



Premios menores a $5 millones: se debe firmar el reverso del billete y presentar una copia de la cédula.

se debe firmar el reverso del billete y presentar una copia de la cédula. Premios mayores a $5 millones : se requiere presentar el billete original, copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos. El pago se efectúa únicamente mediante transferencia electrónica.

: se requiere presentar el billete original, copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos. El pago se efectúa únicamente mediante transferencia electrónica. Premios menores o aproximaciones: pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia donde fue adquirido el billete.

Los pagos se realizan en las oficinas de la Lotería del Tolima o en agencias autorizadas, tanto para billetes físicos como digitales.



Horarios y transmisión del sorteo

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo, el sorteo se traslada al martes a la misma hora.

Los resultados pueden seguirse en vivo a través del canal P&C de Ibagué y en la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima, permitiendo a los jugadores conocer al instante si la suerte estuvo de su lado.

Este sorteo continúa consolidándose como una cita imperdible para miles de colombianos que sueñan con cambiar su vida de la mano de la suerte.