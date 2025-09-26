Resultado MiLoto, último sorteo hoy viernes 26 de septiembre de 2025

El sorteo MiLoto #405, realizado el viernes, 26 de septiembre de 2025, reveló los números ganadores:

Aunque en esta ocasión no hubo ganadores de los cinco aciertos, el juego entregó premios en las demás categorías, alcanzando un total de 13.938 ganadores.

La bolsa acumulada del sorteo anterior era de $450 millones, y al no presentarse un ganador de los cinco aciertos, el premio mayor para este sorteo asciende a $500 millones, lo que lo convierte en uno de los acumulados más atractivos de las últimas semanas.

Premios y número de Ganadores por Categoría

El detalle de premios quedó distribuido de la siguiente manera:



Próximo Sorteo: Oportunidad de Ganar $550 Millones

Con el nuevo acumulado, el próximo sorteo de MiLoto ofrece la posibilidad de ganar $550 millones, una cifra que sigue motivando a miles de jugadores en todo el país.

MiLoto se ha consolidado como una de las opciones favoritas para quienes buscan un juego rápido, fácil de participar y con excelentes probabilidades de ganar en varias categorías.

Para participar, los jugadores pueden adquirir su apuesta en los puntos autorizados o plataformas digitales, seleccionar cinco números de su preferencia y estar atentos al próximo sorteo.

¿Dónde consultar los resultados?

Los resultados oficiales de MiLoto pueden verificarse a través de la página de Baloto, los puntos de venta autorizados y en medios aliados.

Es importante recordar que solo se consideran válidos los resultados publicados por las plataformas oficiales.