Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy lunes 24 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más originales e innovadores de Colombia. Su atractivo principal es la fusión del tradicional chance con el mundo del zodiaco, ofreciendo a los jugadores una experiencia que combina intuición, suerte y astrología.
Cada tarde, miles de colombianos prueban su suerte seleccionando un número y un signo zodiacal, con la ilusión de convertirse en los próximos ganadores del juego.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 24 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
La mecánica del Super Astro Sol es sencilla, pero diferente a otros juegos de azar. Para participar, los jugadores deben seguir estos pasos:
Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., aumentando las oportunidades de ganar y reforzando su popularidad entre los aficionados del chance.
El Super Astro Sol se caracteriza por ser accesible y flexible, adaptándose a diferentes presupuestos:
Los tiquetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, asegurando un proceso seguro, transparente y confiable para todos los participantes.
Cobrar un premio en el Super Astro Sol es rápido y sencillo. Los ganadores deben presentar los siguientes documentos en un punto de venta autorizado:
Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:
Con esta estructura, el Super Astro Sol sigue consolidándose como una opción innovadora para quienes buscan emoción, suerte y un toque astrológico en sus jugadas diarias.