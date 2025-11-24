Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy lunes 24 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más originales e innovadores de Colombia. Su atractivo principal es la fusión del tradicional chance con el mundo del zodiaco, ofreciendo a los jugadores una experiencia que combina intuición, suerte y astrología.

Cada tarde, miles de colombianos prueban su suerte seleccionando un número y un signo zodiacal, con la ilusión de convertirse en los próximos ganadores del juego.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, lunes 24 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 24 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

La mecánica del Super Astro Sol es sencilla, pero diferente a otros juegos de azar. Para participar, los jugadores deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999. Seleccionar un signo zodiacal de los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Existe también la opción “Todos los signos”, que permite usar el mismo número para las doce combinaciones posibles. Definir el valor de la apuesta, pudiendo realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., aumentando las oportunidades de ganar y reforzando su popularidad entre los aficionados del chance.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol se caracteriza por ser accesible y flexible, adaptándose a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, asegurando un proceso seguro, transparente y confiable para todos los participantes.



Cómo reclamar un premio

Cobrar un premio en el Super Astro Sol es rápido y sencillo. Los ganadores deben presentar los siguientes documentos en un punto de venta autorizado:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de antigüedad).

Con esta estructura, el Super Astro Sol sigue consolidándose como una opción innovadora para quienes buscan emoción, suerte y un toque astrológico en sus jugadas diarias.