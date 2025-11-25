Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy martes 25 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más llamativos e innovadores de Colombia. Su esencia combina el tradicional chance con el universo del zodiaco, brindando a los apostadores una experiencia en la que la suerte, la intuición y la astrología se encuentran en un mismo escenario.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, martes 15 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 25 de noviembre de 2025 es el (en miutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Cada tarde, miles de jugadores en todo el país eligen un número y un signo zodiacal con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores de este popular juego. Su funcionamiento es sencillo, pero incorpora elementos que lo diferencian de otras modalidades de azar.

Para participar, los jugadores deben:



Elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999.

Seleccionar uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

También pueden optar por la modalidad “Todos los signos”, que permite usar el mismo número para las doce combinaciones posibles.

Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., lo que incrementa las oportunidades de ganar y fortalece su popularidad entre los aficionados al chance.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol destaca por su accesibilidad y flexibilidad, características que permiten que jugadores con distintos presupuestos puedan participar sin dificultad. Las condiciones son:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional, lo que garantiza un proceso seguro, transparente y confiable para todos los apostadores.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso rápido y directo. Para hacerlo, los ganadores deben presentar en un punto de venta autorizado los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días de antigüedad).

Con estos lineamientos, el Super Astro Sol continúa consolidándose como una alternativa atractiva para quienes buscan emoción, suerte y un toque astrológico en sus apuestas diarias.

