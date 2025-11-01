Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy sábado 1 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más originales y emocionantes de Colombia, destacándose por combinar la tradición del chance con el misticismo de la astrología.

Esta fusión única ha conquistado a miles de jugadores que, cada tarde, ponen a prueba su intuición, su suerte y su conexión con los signos zodiacales en busca de la fortuna. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador de Super Astro Sol

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 1 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol destaca por su dinámica sencilla y atractiva, ideal tanto para jugadores experimentados como para quienes se inician en el mundo del azar. La mecánica combina números y signos zodiacales, ofreciendo una experiencia diferente a la de cualquier otro chance:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También existe la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con las 12 combinaciones posibles. Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., con transmisión para todo el país. No hay sorteos los domingos ni festivos.



Valor de las apuestas

Este juego se distingue por su accesibilidad y flexibilidad, permitiendo participar con montos ajustados a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Los tiquetes se adquieren únicamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza un proceso transparente y confiable para todos los jugadores.



Cómo reclamar un premio

El proceso para cobrar un premio del Super Astro Sol es sencillo y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del monto del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su equilibrio entre azar, astrología y emoción, el Super Astro Sol continúa siendo un referente en el mundo de los juegos de suerte en Colombia. Cada tarde, miles de jugadores siguen el sorteo con la ilusión de que su número y signo zodiacal sean los elegidos para cambiarles la vida.