Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy viernes 31 de octubre de 2025

El Super Astro Sol continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más originales y populares de Colombia, gracias a su propuesta innovadora que combina la emoción del chance tradicional con el misticismo de la astrología.

Esta mezcla ha cautivado a miles de jugadores que, cada tarde, buscan unir la suerte, la intuición y los signos zodiacales en una experiencia única. Vea aquí el sorteo en vivo:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

La dinámica del Super Astro Sol es sencilla, atractiva y está pensada para todo tipo de apostadores. Cada jugador elige una combinación de número y signo zodiacal, lo que añade un componente adicional de expectativa y diversión. Pasos para participar:



Seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Escoger uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También es posible optar por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con las doce combinaciones posibles. Definir el valor de la apuesta, con la opción de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., con transmisión para todo el país. No hay sorteos los domingos ni días festivos.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol se caracteriza por su accesibilidad económica, lo que permite participar sin necesidad de grandes montos.



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados, que garantizan un proceso seguro y transparente.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un trámite rápido y confiable. Los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el monto del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicitan los siguientes requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Gracias a su combinación de azar, astrología y emoción, el Super Astro Sol se mantiene como un referente en el mundo de los juegos de azar en Colombia. Cada tarde, miles de jugadores esperan el resultado con la ilusión de que su número y signo sean los elegidos para cambiarles la vida.