Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy jueves 30 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más originales y exitosos de Colombia, gracias a su innovadora mezcla entre el clásico chance y la astrología.
Esta combinación única permite que miles de personas unan la intuición, el azar y los signos del zodiaco en una experiencia emocionante que se renueva cada tarde. Vea el sorteo en vivo aquí:
Número ganador de Super Astro Sol
El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 30 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- Signo zodiacal:
¿Cómo se juega el Super Astro Sol?
La clave del Super Astro Sol está en su dinámica sencilla y atractiva. Cada jugador elige una combinación de número y signo zodiacal, sumando emoción y posibilidades a cada jugada. Pasos para participar:
- Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.
- Seleccionar un signo zodiacal entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
- También se puede escoger la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con las doce combinaciones posibles.
- Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de hacer hasta cuatro jugadas por tiquete.
Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ampliando las oportunidades de ganar y reforzando su popularidad entre los aficionados al chance.
Valor de las apuestas
El Super Astro Sol se caracteriza por su accesibilidad y flexibilidad económica, lo que permite que cualquier persona pueda participar sin importar su presupuesto.
- Apuesta mínima: $500 pesos
- Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada
Los tiquetes se pueden adquirir en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando un proceso seguro, confiable y transparente para todos los participantes.
Cómo reclamar un premio
Cobrar un premio del Super Astro Sol es un proceso rápido y sencillo. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:
- Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).
- Documento de identidad original y una fotocopia legible.
Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Menor a 48 UVT: documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.
- Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (con una antigüedad no mayor a 30 días).
Gracias a su mezcla de azar, astrología y emoción, el Super Astro Sol se mantiene como uno de los juegos más fascinantes y seguidos de Colombia, donde cada número y signo puede ser la clave para cambiar el destino de un jugador afortunado.