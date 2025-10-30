Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy jueves 30 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más originales y exitosos de Colombia, gracias a su innovadora mezcla entre el clásico chance y la astrología.

Esta combinación única permite que miles de personas unan la intuición, el azar y los signos del zodiaco en una experiencia emocionante que se renueva cada tarde. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Super Astro Sol

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 30 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

La clave del Super Astro Sol está en su dinámica sencilla y atractiva. Cada jugador elige una combinación de número y signo zodiacal, sumando emoción y posibilidades a cada jugada. Pasos para participar:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También se puede escoger la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con las doce combinaciones posibles. Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de hacer hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ampliando las oportunidades de ganar y reforzando su popularidad entre los aficionados al chance.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol se caracteriza por su accesibilidad y flexibilidad económica, lo que permite que cualquier persona pueda participar sin importar su presupuesto.



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Los tiquetes se pueden adquirir en puntos de venta autorizados en todo el país, garantizando un proceso seguro, confiable y transparente para todos los participantes.



Cómo reclamar un premio

Cobrar un premio del Super Astro Sol es un proceso rápido y sencillo. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (con una antigüedad no mayor a 30 días).

Gracias a su mezcla de azar, astrología y emoción, el Super Astro Sol se mantiene como uno de los juegos más fascinantes y seguidos de Colombia, donde cada número y signo puede ser la clave para cambiar el destino de un jugador afortunado.