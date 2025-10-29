Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy miércoles 29 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más innovadores y populares de Colombia. Su atractivo radica en la fusión entre el tradicional chance y el fascinante universo del zodiaco, ofreciendo una experiencia que combina intuición, astrología y suerte.

Cada tarde, miles de colombianos prueban su intuición eligiendo un número y un signo zodiacal, con la ilusión de convertirse en los próximos ganadores.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, miércoles 29 de octubre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 29 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

La magia del Super Astro Sol está en su dinámica sencilla pero única. Para participar, los jugadores deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Existe también la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con las doce combinaciones posibles. Finalmente, el participante define el valor de su apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., brindando más oportunidades para ganar y consolidando su popularidad entre los aficionados al chance.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol se destaca por ser un juego accesible y adaptable a distintos presupuestos, permitiendo que cualquier persona pueda participar y probar su suerte.



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Los tiquetes se pueden adquirir en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que garantiza un proceso seguro, transparente y confiable para todos los jugadores.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un procedimiento sencillo y ágil. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:

