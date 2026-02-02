En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / El pulso legal y científico por la donación de leche tras la pérdida de un bebé en Colombia

El pulso legal y científico por la donación de leche tras la pérdida de un bebé en Colombia

Desde el punto de vista nutricional, no existe evidencia de que la leche de una madre en duelo pierda propiedades o represente un riesgo, incluso ante niveles altos de cortisol. Por el contrario, la leche materna es considerada "oro puro" para los neonatos en cuidados intensivos, y los 15 bancos de leche del país enfrentan una alta escasez.

Publicidad

Publicidad

Publicidad