El pulso legal y científico por la donación de leche tras la pérdida de un bebé en Colombia

En Colombia se ha encendido un debate en torno a un nuevo proyecto de política pública del Gobierno Nacional que busca reglamentar los bancos de leche humana en el país. Según denunció Ángela María Muñoz, abogada y especialista en duelo perinatal, este documento excluye de manera expresa a las mujeres cuyos hijos han fallecido, estableciendo como requisito de inclusión tener un hijo vivo y estar amamantando.



Argumentos del Gobierno vs. Evidencia Científica

El Ministerio de Salud plantea que esta restricción busca proteger la salud mental de la mujer; sin embargo, Muñoz sostiene que la mujer en duelo no debe ser "patologizable" y posee plena capacidad para decidir sobre su cuerpo.

Desde el punto de vista nutricional, no existe evidencia de que la leche de una madre en duelo pierda propiedades o represente un riesgo, incluso ante niveles altos de cortisol. Por el contrario, la leche materna es considerada "oro puro" para los neonatos en cuidados intensivos, y los 15 bancos de leche del país enfrentan una alta escasez.



La "Ley Brazos Vacíos" y el derecho a la autonomía

La controversia también tiene un trasfondo jurídico. En 2023 se expidió la Ley Brazos Vacíos, la cual garantiza el principio de autonomía de las mujeres en duelo. Muñoz argumenta que el proyecto actual va en contravía de esta ley y de los propios lineamientos técnicos del Ministerio, como la resolución 2623 de 2024.

"Por estar en duelo yo no pierdo mis derechos y mi capacidad de decidir cómo resignifico mi proceso", enfatizó la experta, quien recordó su propia experiencia dolorosa al tener que tirar su leche al inodoro tras la muerte de su hijo hace diez años.



Beneficios psicológicos de la donación

Contrario a la postura gubernamental, investigaciones en España y el Reino Unido indican que la donación voluntaria actúa como un factor protector. Permitir que la madre done su leche ayuda a resignificar la pérdida y a integrar el duelo de forma más tranquila al darle un propósito al dolor. Actualmente, instituciones como el Hospital de Kennedy en Bogotá y el Hospital Universitario del Valle ya realizan recolecciones domiciliarias exitosas a madres en esta condición, demostrando que el sistema puede ser compasivo y eficiente.

