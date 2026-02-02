Bre-B: recomendaciones de seguridad para evitar fraudes en pagos inmediatos

La inmediatez del sistema Bre-B representa un avance histórico para la inclusión financiera en Colombia, pero su velocidad también exige una mayor atención por parte de los usuarios. Para garantizar que las transferencias y pagos sean exitosos, el ecosistema cuenta con protocolos de validación de llaves, bloqueos preventivos y alertas en tiempo real, diseñados para proteger tanto a ciudadanos como a comercios.

La primera línea de defensa es el registro de la "llave" (celular, cédula o correo). Es fundamental realizar este proceso únicamente a través de los canales oficiales de su banco o entidad financiera. Las autoridades y entidades recalcan que nunca se deben compartir contraseñas, pines o códigos de verificación por teléfono, correos electrónicos o redes sociales, ya que estos son los métodos preferidos por los ciberdelincuentes.



Seguridad en los comercios con Credibanco

Uno de los mayores cambios operativos ocurre en los puntos de venta. Con Bre-B, ya no es necesario que el comerciante dependa de ver el comprobante en el celular del cliente. Gracias a la integración tecnológica, el datáfono de Credibanco confirma inmediatamente que el pago se depositó correctamente en la cuenta del negocio.

Para los comerciantes, este sistema elimina la incertidumbre de los "comprobantes falsos". Si una transacción genera desconfianza, Credibanco ofrece una plataforma de consulta en línea y alertas inmediatas que permiten validar la operación de manera transparente antes de entregar el producto o servicio.



Reglas de oro para usuarios de Bre-B

Para navegar de forma segura en esta nueva autopista digital, tenga en cuenta los siguientes puntos:



No haga clic en enlaces: evite acceder a links externos que prometan confirmar transferencias o premios relacionados con el sistema.

evite acceder a links externos que prometan confirmar transferencias o premios relacionados con el sistema. Verificación directa: confirme sus saldos directamente en la aplicación de su entidad bancaria.

confirme sus saldos directamente en la aplicación de su entidad bancaria. Protección de datos: ninguna entidad oficial le pedirá datos sensibles para "activar" el servicio de pagos inmediatos.

Con estas medidas y el respaldo tecnológico de actores como el Banco de la República y Credibanco, el sistema Bre-B se consolida como una herramienta rápida y segura para mover el dinero en el país.