Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, sábado 10 de enero de 2026

El Super Astro Sol es un popular juego de suerte que combina un número de cuatro cifras, que puede ir del 0000 al 9999, con uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Esta mezcla entre números y astrología lo convierte en una de las opciones más llamativas para los apostadores.

En este chance, los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000 pesos. Para ganar, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Además, es posible seguir la transmisión en vivo del sorteo a través del siguiente enlace:

Número ganador de Super Astro Sol hoy, sábado 10 de enero de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 10 de enero de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.

Resultados del sorteo:



Número ganador: xxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

Signo zodiacal: x

Cabe recordar que, desde julio de 2025, el chance Super Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde.



¿Cómo se juega el chance Astro Sol?

Participar en el Super Astro Sol es un proceso sencillo y accesible para todos:



Elegir el número : Se debe seleccionar un número de cuatro (4) cifras.

: Se debe seleccionar un número de cuatro (4) cifras. Seleccionar el signo zodiacal : El jugador puede escoger uno de los doce (12) signos disponibles.

: El jugador puede escoger uno de los doce (12) signos disponibles. Aumentar las probabilidades : Existe la opción de apostar el mismo número con los doce signos zodiacales. Esta modalidad se conoce como “Todos los Signos” y debe informarse claramente a la asesora al momento de jugar.

: Existe la opción de apostar el mismo número con los doce signos zodiacales. Esta modalidad se conoce como “Todos los Signos” y debe informarse claramente a la asesora al momento de jugar. Realizar la apuesta: Cada tiquete permite registrar hasta cuatro (4) apuestas diferentes.

Cuánto cuesta apostar

El Super Astro Sol ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas que se adaptan a los perfiles de los participantes y su presupuesto:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Súper Astro?

El proceso de reclamación del premio depende del monto ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse en la reclamación.



Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (medido en UVT):

