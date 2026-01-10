Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, sábado 10 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Super Astro Sol es un popular juego de suerte que combina un número de cuatro cifras, que puede ir del 0000 al 9999, con uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Esta mezcla entre números y astrología lo convierte en una de las opciones más llamativas para los apostadores.
En este chance, los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000 pesos. Para ganar, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Además, es posible seguir la transmisión en vivo del sorteo a través del siguiente enlace:
El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 10 de enero de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.
Resultados del sorteo:
Cabe recordar que, desde julio de 2025, el chance Super Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde.
Participar en el Super Astro Sol es un proceso sencillo y accesible para todos:
El Super Astro Sol ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas que se adaptan a los perfiles de los participantes y su presupuesto:
El proceso de reclamación del premio depende del monto ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse en la reclamación.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (medido en UVT):