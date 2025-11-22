Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy sábado 22 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol sigue posicionándose como uno de los juegos de azar más llamativos de Colombia gracias a una propuesta que combina el clásico chance de cuatro cifras con la astrología.

Esta mezcla entre suerte, intuición y signos zodiacales lo ha convertido en una opción distinta para quienes buscan una experiencia más dinámica al momento de apostar. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Super Astro Sol

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 22 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Por qué el Super Astro Sol es tan especial?

Este sorteo se diferencia de cualquier otro juego de azar del país por incluir un componente zodiacal. Para jugar, no solo se elige un número de cuatro cifras, sino también uno de los doce signos del zodiaco, lo que añade un toque místico que atrae por igual a apostadores tradicionales y a quienes confían en la energía de los astros.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. No hay sorteo los domingos ni días festivos.



¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

Participar es sencillo. El jugador debe:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. O elegir la modalidad “Todos los signos”, que permite apostar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo. Definir el valor de la apuesta, pudiendo incluir hasta cuatro jugadas en un solo tiquete.

Valor de las apuestas

El Super Astro Sol es flexible y permite jugar desde montos bajos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Los tiquetes deben adquirirse únicamente en puntos autorizados para asegurar la transparencia del proceso.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:



El tiquete original en perfecto estado.

Su documento de identidad y una fotocopia legible.

De acuerdo con el monto obtenido (expresado en UVT), se solicitan requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El Super Astro Sol continúa destacándose por su originalidad, su toque astrológico y la emoción que genera en cada sorteo, consolidándose como uno de los juegos de suerte y azar más atractivos del país.