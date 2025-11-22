Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy sábado 22 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Super Astro Sol sigue posicionándose como uno de los juegos de azar más llamativos de Colombia gracias a una propuesta que combina el clásico chance de cuatro cifras con la astrología.
Esta mezcla entre suerte, intuición y signos zodiacales lo ha convertido en una opción distinta para quienes buscan una experiencia más dinámica al momento de apostar. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 22 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Este sorteo se diferencia de cualquier otro juego de azar del país por incluir un componente zodiacal. Para jugar, no solo se elige un número de cuatro cifras, sino también uno de los doce signos del zodiaco, lo que añade un toque místico que atrae por igual a apostadores tradicionales y a quienes confían en la energía de los astros.
Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. No hay sorteo los domingos ni días festivos.
Participar es sencillo. El jugador debe:
El Super Astro Sol es flexible y permite jugar desde montos bajos:
Los tiquetes deben adquirirse únicamente en puntos autorizados para asegurar la transparencia del proceso.
Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:
De acuerdo con el monto obtenido (expresado en UVT), se solicitan requisitos adicionales:
El Super Astro Sol continúa destacándose por su originalidad, su toque astrológico y la emoción que genera en cada sorteo, consolidándose como uno de los juegos de suerte y azar más atractivos del país.