Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más originales y llamativos de Colombia. Su propuesta combina el chance tradicional con el universo zodiacal, creando una experiencia única que mezcla intuición, suerte y astrología.

Esta dinámica innovadora ha logrado captar la atención de miles de jugadores que buscan una forma distinta de apostar. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Super Astro Sol

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 21 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Qué hace especial al Super Astro Sol?

Este sorteo destaca por ofrecer una mecánica diferente a la de cualquier otro juego en el país. Para participar, el jugador debe escoger un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco, lo que agrega un componente místico que atrae tanto a apostadores tradicionales como a quienes confían en la energía de los astros.

Desde julio de 2025, el Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. No hay sorteo los domingos ni los días festivos.



¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

Participar en este sorteo es sencillo y accesible. El jugador debe:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Optar por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos simultáneamente. Definir el valor de la apuesta, con opción de incluir hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Valor de las apuestas

El Super Astro Sol es un sorteo flexible y apto para todo tipo de jugadores:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Los tiquetes solo pueden comprarse en puntos autorizados para garantizar transparencia y seguridad.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

El proceso de cobro es rápido y seguro. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:



El tiquete original en perfecto estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor ganado, expresado en UVT, se aplican requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El Super Astro Sol continúa sobresaliendo por su mezcla de astrología, emoción y transparencia, consolidándose como uno de los juegos más atractivos y originales del país.