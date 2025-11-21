Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más originales y llamativos de Colombia. Su propuesta combina el chance tradicional con el universo zodiacal, creando una experiencia única que mezcla intuición, suerte y astrología.
Esta dinámica innovadora ha logrado captar la atención de miles de jugadores que buscan una forma distinta de apostar. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 21 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Este sorteo destaca por ofrecer una mecánica diferente a la de cualquier otro juego en el país. Para participar, el jugador debe escoger un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco, lo que agrega un componente místico que atrae tanto a apostadores tradicionales como a quienes confían en la energía de los astros.
Desde julio de 2025, el Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. No hay sorteo los domingos ni los días festivos.
Participar en este sorteo es sencillo y accesible. El jugador debe:
El Super Astro Sol es un sorteo flexible y apto para todo tipo de jugadores:
Los tiquetes solo pueden comprarse en puntos autorizados para garantizar transparencia y seguridad.
El proceso de cobro es rápido y seguro. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:
Dependiendo del valor ganado, expresado en UVT, se aplican requisitos adicionales:
El Super Astro Sol continúa sobresaliendo por su mezcla de astrología, emoción y transparencia, consolidándose como uno de los juegos más atractivos y originales del país.