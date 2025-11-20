Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy jueves 20 de noviembre de 2025

Publicidad
El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más originales y llamativos de Colombia.
Su propuesta fusiona el chance tradicional con el universo zodiacal, ofreciendo una experiencia que combina intuición, suerte y astrología. Esta mezcla única ha logrado cautivar a miles de apostadores que buscan una manera diferente de poner a prueba su fortuna. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 20 de noviembre de 2025 es el 9568 - Tauro ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Este sorteo destaca por ofrecer una dinámica distinta a cualquier otro juego del país. Para participar, cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco. Esta combinación agrega un toque místico que atrae tanto a apostadores tradicionales como a quienes confían en la energía de los astros.
Desde julio de 2025, el Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. No se llevan a cabo sorteos los domingos ni los días festivos.
Participar es sencillo y accesible. El jugador debe seguir estos pasos:
El Super Astro Sol es un sorteo accesible para todos los presupuestos:
Es importante recordar que los tiquetes solo pueden adquirirse en puntos autorizados, garantizando seguridad y transparencia.
El proceso de cobro es ágil y seguro. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio, expresado en UVT, se requieren documentos adicionales:
El Super Astro Sol continúa destacándose por su combinación de astrología, emoción y transparencia, consolidándose como uno de los juegos más atractivos del país.