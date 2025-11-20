Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy jueves 20 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más originales y llamativos de Colombia.

Su propuesta fusiona el chance tradicional con el universo zodiacal, ofreciendo una experiencia que combina intuición, suerte y astrología. Esta mezcla única ha logrado cautivar a miles de apostadores que buscan una manera diferente de poner a prueba su fortuna. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador del Super Astro Sol hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 20 de noviembre de 2025 es el 9568 - Tauro ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 9568

Dos últimas cifras: 68

Tres últimas cifras: 568

Signo zodiacal: Tauro

¿Qué hace único al Super Astro Sol?

Este sorteo destaca por ofrecer una dinámica distinta a cualquier otro juego del país. Para participar, cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco. Esta combinación agrega un toque místico que atrae tanto a apostadores tradicionales como a quienes confían en la energía de los astros.

Desde julio de 2025, el Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. No se llevan a cabo sorteos los domingos ni los días festivos.



¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

Participar es sencillo y accesible. El jugador debe seguir estos pasos:



Elegir un número de 0000 a 9999. Seleccionar un signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También está disponible la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar un número con los 12 signos simultáneamente. Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de incluir hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Valor de las apuestas

El Super Astro Sol es un sorteo accesible para todos los presupuestos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Es importante recordar que los tiquetes solo pueden adquirirse en puntos autorizados, garantizando seguridad y transparencia.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

El proceso de cobro es ágil y seguro. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT, se requieren documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El Super Astro Sol continúa destacándose por su combinación de astrología, emoción y transparencia, consolidándose como uno de los juegos más atractivos del país.