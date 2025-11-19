Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy miércoles 19 de noviembre de 2025

Publicidad
El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más llamativos y originales de Colombia. Su propuesta combina el tradicional chance con el universo zodiacal, creando una experiencia que mezcla suerte, intuición y astrología. Esta fórmula ha conquistado a miles de jugadores que buscan una manera distinta de tentar al destino.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 19 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Super Astro Sol destaca por un formato que no se ve en otros juegos del país. Cada apuesta exige escoger un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco. Esta mezcla le da un aire místico al sorteo, atrapando tanto a quienes disfrutan del chance tradicional como a quienes creen en la energía de los astros.
Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. No se programan sorteos los domingos ni los días festivos.
Participar es sencillo y accesible para cualquier persona. Los pasos son:
El Super Astro Sol es un sorteo para todos los presupuestos:
Los tiquetes sólo pueden comprarse en puntos de venta autorizados, lo que garantiza transparencia y seguridad.
El proceso de cobro es rápido y seguro. Para reclamar, el jugador debe presentarse en un punto autorizado con:
Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, se aplican requisitos adicionales: