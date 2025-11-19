Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy miércoles 19 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más llamativos y originales de Colombia. Su propuesta combina el tradicional chance con el universo zodiacal, creando una experiencia que mezcla suerte, intuición y astrología. Esta fórmula ha conquistado a miles de jugadores que buscan una manera distinta de tentar al destino.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 19 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

El Super Astro Sol destaca por un formato que no se ve en otros juegos del país. Cada apuesta exige escoger un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco. Esta mezcla le da un aire místico al sorteo, atrapando tanto a quienes disfrutan del chance tradicional como a quienes creen en la energía de los astros.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. No se programan sorteos los domingos ni los días festivos.



¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

Participar es sencillo y accesible para cualquier persona. Los pasos son:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También existe la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar un número con los 12 signos al mismo tiempo. Definir el valor de la apuesta, con posibilidad de incluir hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Valor de las apuestas

El Super Astro Sol es un sorteo para todos los presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Los tiquetes sólo pueden comprarse en puntos de venta autorizados, lo que garantiza transparencia y seguridad.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

El proceso de cobro es rápido y seguro. Para reclamar, el jugador debe presentarse en un punto autorizado con:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, se aplican requisitos adicionales:

