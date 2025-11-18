Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy martes 18 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más innovadores y populares de Colombia.

Su fórmula única, que mezcla el tradicional chance con el misticismo del zodiaco, lo convierte en una experiencia distinta para quienes buscan poner a prueba su suerte de una manera diferente. Esa combinación de azar, intuición y astrología ha hecho de este sorteo un favorito entre miles de jugadores en todo el país. Vea aquí el sorteo en vivo:



Número ganador de Super Astro Sol hoy, martes 18 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 18 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Un formato que une azar y astrología

El Super Astro Sol se diferencia de otros juegos por su formato especial: cada apuesta combina un número de cuatro cifras con uno de los 12 signos zodiacales. Esta unión entre destino y astrología le da un toque místico que enriquece la experiencia y atrae tanto a jugadores tradicionales como a quienes creen en la influencia de los astros.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. No hay sorteo los domingos ni los días festivos.



¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

Participar es sencillo y está al alcance de cualquier jugador. Para realizar una apuesta, se deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999). Seleccionar un signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Optar, si se desea, por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar un número con los 12 signos a la vez. Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de hacer hasta cuatro jugadas por tiquete.

Valor de las apuestas

Este sorteo es accesible para todo tipo de presupuestos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todos los tiquetes deben comprarse exclusivamente en puntos de venta autorizados para garantizar seguridad y transparencia.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

El proceso de cobro es rápido y seguro. Para reclamar un premio, el jugador debe acercarse a un punto autorizado con:



El tiquete original en perfecto estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT, se aplican estos requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Super Astro Sol es mucho más que un sorteo: es una apuesta que combina azar con astrología, creando una experiencia única para quienes confían tanto en sus números como en su signo zodiacal. Su originalidad, transparencia y emoción lo mantienen entre los juegos más apreciados del país, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.