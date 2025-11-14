Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy viernes 14 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más innovadores y populares de Colombia, gracias a su fórmula única que combina el tradicional chance con el misticismo del zodiaco.

Esta mezcla de azar, intuición y astrología le da a cada jugada un carácter especial, convirtiéndola en una experiencia distinta para quienes buscan poner a prueba su suerte de una manera diferente. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Super Astro Sol de hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 14 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Un formato que une azar y astrología

El Super Astro Sol se distingue por su formato particular: cada número jugado debe acompañarse de uno de los 12 signos zodiacales. Esta característica le otorga un toque místico que lo diferencia de otros sorteos y hace que cada apuesta sea una combinación de destino, intuición y creencias personales.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. No se lleva a cabo los domingos ni los días festivos.



¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

Participar es sencillo y está al alcance de cualquier persona:



Elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999). Seleccionar un signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Optar, si se desea, por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con las 12 combinaciones posibles. Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Valor de las apuestas

El juego se adapta a distintos presupuestos, lo que lo hace accesible para todo tipo de apostadores:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todos los tiquetes deben adquirirse exclusivamente en puntos autorizados para garantizar transparencia y seguridad.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

El proceso de cobro es ágil y seguro. Los ganadores deben presentar en un punto de venta autorizado:



El tiquete original en perfecto estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Super Astro Sol ofrece mucho más que un sorteo: es una propuesta que une el azar con la influencia de los astros, creando una experiencia única para quienes confían tanto en sus números como en su signo zodiacal. Su originalidad, transparencia y emoción lo mantienen entre los juegos más queridos del país, brindando cada tarde una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.