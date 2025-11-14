Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy viernes 14 de noviembre de 2025

Publicidad
El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más innovadores y populares de Colombia, gracias a su fórmula única que combina el tradicional chance con el misticismo del zodiaco.
Esta mezcla de azar, intuición y astrología le da a cada jugada un carácter especial, convirtiéndola en una experiencia distinta para quienes buscan poner a prueba su suerte de una manera diferente. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 14 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Super Astro Sol se distingue por su formato particular: cada número jugado debe acompañarse de uno de los 12 signos zodiacales. Esta característica le otorga un toque místico que lo diferencia de otros sorteos y hace que cada apuesta sea una combinación de destino, intuición y creencias personales.
Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. No se lleva a cabo los domingos ni los días festivos.
Participar es sencillo y está al alcance de cualquier persona:
El juego se adapta a distintos presupuestos, lo que lo hace accesible para todo tipo de apostadores:
Todos los tiquetes deben adquirirse exclusivamente en puntos autorizados para garantizar transparencia y seguridad.
El proceso de cobro es ágil y seguro. Los ganadores deben presentar en un punto de venta autorizado:
Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, aplican los siguientes requisitos:
El Super Astro Sol ofrece mucho más que un sorteo: es una propuesta que une el azar con la influencia de los astros, creando una experiencia única para quienes confían tanto en sus números como en su signo zodiacal. Su originalidad, transparencia y emoción lo mantienen entre los juegos más queridos del país, brindando cada tarde una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.