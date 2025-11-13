Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy jueves 13 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más innovadores y populares de Colombia, al combinar la emoción del chance tradicional con el misticismo del zodiaco.

Su formato único ofrece una experiencia diferente, donde la suerte, la intuición y la astrología se entrelazan en cada jugada, brindando a los jugadores una manera especial de poner a prueba su destino. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultados del Super Astro Sol

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 13 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Un formato que une azar y astrología

El Super Astro Sol destaca por su formato innovador, que asocia cada número apostado con uno de los doce signos del zodiaco. Esta característica le otorga un toque distintivo frente a otros juegos de azar, convirtiendo cada jugada en una experiencia personal, guiada tanto por la intuición como por la influencia de los astros.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Los domingos y festivos no se lleva a cabo el juego, por lo que se recomienda a los apostadores planificar sus jugadas con anticipación.



Cómo jugar al Super Astro Sol

Participar en el Super Astro Sol es muy sencillo. El jugador debe seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999). Seleccionar un signo zodiacal entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También puede optar por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con las 12 combinaciones posibles. Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Valor de las apuestas

El Super Astro Sol está diseñado para adaptarse a todo tipo de presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Todos los tiquetes deben adquirirse únicamente en puntos de venta autorizados, garantizando así la seguridad y la transparencia en cada participación.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso seguro, rápido y sencillo. Los ganadores deben presentar en un punto de venta autorizado:



El tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Super Astro Sol es mucho más que un sorteo: representa una fusión entre el azar y la astrología, donde cada jugador confía en sus números y en su signo zodiacal para atraer la fortuna. Su originalidad, transparencia y emoción lo han convertido en uno de los juegos de chance más queridos del país, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.