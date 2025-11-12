Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más originales y populares en Colombia. Su propuesta combina la emoción del chance tradicional con el misticismo del zodiaco, ofreciendo a los jugadores una experiencia distinta donde la suerte y la astrología se unen en cada apuesta.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 12 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

El Super Astro Sol se distingue por su formato innovador. Cada jugada está asociada a uno de los doce signos del zodiaco, lo que convierte cada apuesta en una experiencia única. En este juego, la intuición, los astros y el azar se combinan, creando una forma diferente de poner a prueba la suerte.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Los domingos y festivos no hay juego, por lo que se aconseja planificar las apuestas con anticipación.



¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

Participar es muy fácil. El jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999). Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También puede elegir la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con las 12 combinaciones posibles. Definir el valor de la apuesta, pudiendo realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Valor de las apuestas

El Super Astro Sol está diseñado para todos los presupuestos:



Apuesta mínima : $500 pesos

: $500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Los tiquetes deben adquirirse únicamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad y transparencia.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio es un proceso rápido y seguro. Los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

Su documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, se solicitan diferentes documentos según las Unidades de Valor Tributario (UVT):

