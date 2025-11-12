Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025

Publicidad
El Super Astro Sol continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más originales y populares en Colombia. Su propuesta combina la emoción del chance tradicional con el misticismo del zodiaco, ofreciendo a los jugadores una experiencia distinta donde la suerte y la astrología se unen en cada apuesta.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 12 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Super Astro Sol se distingue por su formato innovador. Cada jugada está asociada a uno de los doce signos del zodiaco, lo que convierte cada apuesta en una experiencia única. En este juego, la intuición, los astros y el azar se combinan, creando una forma diferente de poner a prueba la suerte.
Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Los domingos y festivos no hay juego, por lo que se aconseja planificar las apuestas con anticipación.
Participar es muy fácil. El jugador debe:
El Super Astro Sol está diseñado para todos los presupuestos:
Los tiquetes deben adquirirse únicamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad y transparencia.
Reclamar un premio es un proceso rápido y seguro. Los ganadores deben presentar:
Dependiendo del valor del premio, se solicitan diferentes documentos según las Unidades de Valor Tributario (UVT):