Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, martes 11 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol continúa destacándose como uno de los juegos de azar más originales y populares del país. Su propuesta combina la emoción del chance tradicional con el atractivo del zodiaco, ofreciendo una experiencia única que ha conquistado a miles de colombianos.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, martes 11 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 11 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Lo que hace especial a este juego es su formato innovador: cada jugada está vinculada a uno de los doce signos del zodiaco, por lo que cada apuesta se convierte en una experiencia diferente. En el Super Astro Sol, la intuición, la astrología y la fortuna se entrelazan, brindando a los jugadores una nueva forma de probar su suerte.

Desde julio de 2025, el sorteo se transmite de lunes a sábado a las 4:00 p. m., mientras que los domingos y festivos no hay juego, por lo que se recomienda planificar las apuestas con anticipación.



¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

Participar en el Super Astro Sol es muy sencillo. Los jugadores deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También pueden optar por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con las 12 combinaciones posibles. Definir el valor de la apuesta, con la opción de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Valor de las apuestas

El Super Astro Sol se adapta a todo tipo de presupuestos, permitiendo la participación de cualquier persona:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Los tiquetes solo se adquieren en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad y transparencia en cada transacción.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, se aplican diferentes requisitos expresados en UVT (Unidades de Valor Tributario):



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Super Astro Sol sigue consolidándose como un juego que combina tradición, suerte y astrología, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de vivir una experiencia divertida y diferente cada día.