Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, martes 11 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol continúa destacándose como uno de los juegos de azar más originales y populares del país. Su propuesta combina la emoción del chance tradicional con el atractivo del zodiaco, ofreciendo una experiencia única que ha conquistado a miles de colombianos.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 11 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Lo que hace especial a este juego es su formato innovador: cada jugada está vinculada a uno de los doce signos del zodiaco, por lo que cada apuesta se convierte en una experiencia diferente. En el Super Astro Sol, la intuición, la astrología y la fortuna se entrelazan, brindando a los jugadores una nueva forma de probar su suerte.
Desde julio de 2025, el sorteo se transmite de lunes a sábado a las 4:00 p. m., mientras que los domingos y festivos no hay juego, por lo que se recomienda planificar las apuestas con anticipación.
Participar en el Super Astro Sol es muy sencillo. Los jugadores deben seguir estos pasos:
El Super Astro Sol se adapta a todo tipo de presupuestos, permitiendo la participación de cualquier persona:
Los tiquetes solo se adquieren en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad y transparencia en cada transacción.
Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:
Según el valor del premio, se aplican diferentes requisitos expresados en UVT (Unidades de Valor Tributario):
El Super Astro Sol sigue consolidándose como un juego que combina tradición, suerte y astrología, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de vivir una experiencia divertida y diferente cada día.