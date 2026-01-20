Fallido traspaso de Hinestroza al Boca: 20 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 20 de enero de 2026:



En la primera fecha de la Liga BetPlay, Cúcuta Deportivo cayó ante Once Caldas 2 - 1 como local , marcando su regreso a la primera división.

, marcando su regreso a la primera división. Vasco da Gama le ganó las negociaciones a Boca Juniors de Argentina por el futbolista colombiano Marino Hinestroza , tras corresponder totalmente a las disposiciones de Atlético Nacional para su traspaso al equipo.

, tras corresponder totalmente a las disposiciones de Atlético Nacional para su traspaso al equipo. El defensa central uruguayo Édgar Elizalde fue presentado por Millonarios como su nuevo jugador , quien ageadeció a los hinchas por los mensajes de recibimiento.

, quien ageadeció a los hinchas por los mensajes de recibimiento. Jorge Ramínez, analista arbitral, se pronunció sobre la decisión del VAR del penalti que pitó a favor de Llaneros en su compromiso con Palmeira.

Escuche el programa completo aquí: