Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, sábado 27 de diciembre de 2025

El chance Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia, gracias a su propuesta innovadora que combina el chance tradicional con la simbología de los signos del zodiaco.

Esta fusión entre números, astrología y azar ha captado la atención de miles de jugadores que buscan una alternativa diferente a los sorteos convencionales. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultados del chance Super Astro Sol

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 27 de diciembre de 2025 es el 5065 - Leo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 5065

Dos últimas cifras: 65

Tres últimas cifras: 065

Signo zodiacal: Leo

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se destaca por su mecánica sencilla y flexible. Para participar, el jugador debe escoger un número entre 0000 y 9999 y seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.



De forma opcional, existe la modalidad “Todos los signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos al mismo tiempo, aumentando las probabilidades de acierto. Además, cada apostador puede definir el valor de su apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.



Valor de las apuestas

Uno de los grandes atractivos del Super Astro Sol es su accesibilidad, ya que se ajusta a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben realizarse exclusivamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad, transparencia y respaldo en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

El proceso de pago depende del valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT):



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Gracias a su formato innovador, facilidad de juego y combinación única de números y astrología, el chance Super Astro Sol continúa posicionándose como una opción atractiva, confiable y diferente dentro del portafolio de juegos de azar en Colombia, atrayendo diariamente a miles de jugadores que confían en la suerte y los astros.