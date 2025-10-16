Resultado y ganador de Paisita Día hoy jueves 16 de octubre de 2025

El Paisita Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más representativos de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde es sinónimo de tradición, emoción y orgullo regional.

Más que una simple apuesta, este sorteo diario reúne a miles de jugadores que siguen los resultados con la esperanza de convertirse en ganadores. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 16 de octubre de 2025 es el 7454 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 7454

Dos últimas cifras: 54

Tres últimas cifras: 454

La quinta: 8

Horarios del sorteo

El Paisita Día mantiene una programación fija que permite a los apostadores seguir el sorteo con puntualidad y emoción:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Estos horarios facilitan que los resultados se conozcan en tiempo real, manteniendo viva la expectativa y convirtiendo cada jornada en una cita con la suerte.



Modalidades de juego

Una de las razones por las que el Paisita Día goza de tanta popularidad es la diversidad de opciones para apostar, que se adaptan a diferentes estilos de juego y estrategias:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta variedad permite que tanto los jugadores experimentados como los ocasionales encuentren una forma divertida y accesible de participar.



Valor de las apuestas

El Paisita Día destaca por ser un juego económico y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para disfrutar del chance sin realizar grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso sencillo y rápido. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del monto del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.



El Paisita Día sigue fortaleciendo su posición como una tradición arraigada en la cultura antioqueña, ofreciendo a diario una experiencia llena de emoción, esperanza y oportunidades de ganar.