Resultado y ganador de Paisita Día hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares de Colombia, especialmente en Antioquia, donde representa una parte esencial de la identidad cultural y el orgullo regional.

Más que un simple sorteo, este chance se ha convertido en una tradición diaria que reúne a miles de jugadores, todos con la ilusión de llevarse un premio en efectivo.



Número ganador de Paisita Día hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 15 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día mantiene horarios fijos para que los apostadores puedan seguir los resultados con puntualidad y emoción:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Gracias a esta programación, los participantes disfrutan del sorteo en vivo y pueden conocer los resultados al instante, manteniendo la expectativa y la emoción todos los días.



Modalidades de juego

Uno de los principales atractivos del Paisita Día es la variedad de modalidades que ofrece, pensadas para adaptarse a distintos estilos y estrategias de los jugadores:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta diversidad convierte al Paisita Día en un juego dinámico y entretenido, con múltiples formas de ganar y mantener viva la emoción en cada sorteo.



Valor de las apuestas

Una de las grandes ventajas del Paisita Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar tanto a quienes buscan probar suerte de manera ocasional como a los jugadores más frecuentes.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores del Paisita Día deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), aplican las siguientes condiciones:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.