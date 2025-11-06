Resultados Baloto y Revancha, sorteo miércoles 5 de noviembre de 2025

El miércoles, 5 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 2575 del Baloto y Revancha, con millonarios acumulados que llamaron la atención de los apostadores en todo el país.

Vale recordar que Baloto tiene un acumulado de 28.200 millones de pesos y Revancha de $6.600 millones.

Resultados del Baloto

Los números ganadores del Baloto fueron: 14 - 29 - 35 - 09 - 40 y la superbalota 03.

Resultados de la Revancha

Por su parte, los números ganadores de la Revancha fueron: 43 - 16 - 14 - 39 - 26 y la superbalota 14.



¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

La ausencia de ganadores en las categorías principales hace que el próximo sorteo sea aún más atractivo para los apostadores.

El sorteo 2576 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo sábado, 8 de noviembre.

Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.