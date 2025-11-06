Resultados Baloto y Revancha, sorteo miércoles 5 de noviembre de 2025

Publicidad
El miércoles, 5 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 2575 del Baloto y Revancha, con millonarios acumulados que llamaron la atención de los apostadores en todo el país.
Vale recordar que Baloto tiene un acumulado de 28.200 millones de pesos y Revancha de $6.600 millones.
Los números ganadores del Baloto fueron: 14 - 29 - 35 - 09 - 40 y la superbalota 03.
Por su parte, los números ganadores de la Revancha fueron: 43 - 16 - 14 - 39 - 26 y la superbalota 14.
La ausencia de ganadores en las categorías principales hace que el próximo sorteo sea aún más atractivo para los apostadores.
El sorteo 2576 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo sábado, 8 de noviembre.
Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.