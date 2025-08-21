Publicidad

Resultados ColorLoto: sorteo jueves 21 de agosto de 2025

Resultados ColorLoto: sorteo jueves 21 de agosto de 2025

El próximo sorteo se realizará con un pozo acumulado de $1.000 millones.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 21, 2025 09:53 p. m.

Este jueves 21 de agosto de 2025, el juego de azar ColorLoto, operado por Baloto, entregó los resultados del sorteo número 0104, dejando un acumulado de $1.000 millones para el próximo juego.

Los números ganadores fueron:

¡El Acumulado de ColorLoto Sigue Creciendo

El próximo sorteo se realizará con un pozo acumulado de $1.000 millones, manteniendo las expectativas de los apostadores que buscan convertirse en los próximos ganadores del ColorLoto.

¿Qué sigue para los ganadores?

Si usted es uno de los afortunados ganadores, le recomendamos verificar cuidadosamente su boleto y seguir las instrucciones indicadas por ColorLoto para reclamar el premio.

