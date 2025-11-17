Resultados de Baloto y Revancha hoy, sorteo lunes 17 de noviembre de 2025

El lunes, 17 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 2577 del Baloto y Revancha, con millonarios acumulados que llamaron la atención de los apostadores en todo el país.

Vale recordar que Baloto tiene un acumulado de $5.100 millones de pesos y Revancha de $7.600 millones.



Resultados del Baloto hoy, lunes 17 de noviembre de 2025

Los números ganadores del Baloto hoy, lunes 17 de noviembre de 2025 fueron: 20 - 14 - 41 - 35 - 18 y la superbalota número 010



Resultados de la Revancha

Por su parte, los números ganadores de la Revancha fueron: 03 - 32 - 37 - 18 - 28 y la súper balota 11.



¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

La ausencia de ganadores en las categorías principales hace que el próximo sorteo sea aún más atractivo para los apostadores. El sorteo 2578 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo miércoles, 19 de noviembre.

Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.