Resultados de Baloto y Revancha hoy, sorteo lunes 17 de noviembre de 2025

El lunes, 17 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 2577 del Baloto y Revancha, con millonarios acumulados que llamaron la atención de los apostadores en todo el país.
Vale recordar que Baloto tiene un acumulado de $5.100 millones de pesos y Revancha de $7.600 millones.
Los números ganadores del Baloto hoy, lunes 17 de noviembre de 2025 fueron: 20 - 14 - 41 - 35 - 18 y la superbalota número 010
Por su parte, los números ganadores de la Revancha fueron: 03 - 32 - 37 - 18 - 28 y la súper balota 11.
La ausencia de ganadores en las categorías principales hace que el próximo sorteo sea aún más atractivo para los apostadores. El sorteo 2578 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo miércoles, 19 de noviembre.
Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.